Ярославль, , 10:23 — REGNUM В Ярославской области сменился директор регионального департамента здравоохранения и фармации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

О назначении на оперативном совещании в региональном правительстве объявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Вместо ушедшего Василия Тубашова должность займёт Оксана Пиклун, до этого работавшая и.о. главврача в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице.

Оксана Пиклун обучалась в Кемеровской медицинской академии, а также в Ярославском государственном медицинском университете по специальности «фармацевт». Кроме этого, она училась в Московском государственном университете имени Ломоносова, Московском финансово-юридическом университете, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по юридическим, экономическим и финансовым специальностям. На работу новый директор депздрава выйдет с 23 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Михаил Евраев вскоре после своего назначения заявил что департамент здравоохранения работает «не должным образом». Тогда источники ИА REGNUM предрекали скорую отставку Василия Тубашова.

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