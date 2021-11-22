Ярославль, 22 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Ярославской области сменился директор регионального департамента здравоохранения и фармации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Оксана Пиклун

О назначении на оперативном совещании в региональном правительстве объявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Вместо ушедшего Василия Тубашова должность займёт Оксана Пиклун, до этого работавшая и.о. главврача в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице.

Оксана Пиклун обучалась в Кемеровской медицинской академии, а также в Ярославском государственном медицинском университете по специальности «фармацевт». Кроме этого, она училась в Московском государственном университете имени Ломоносова, Московском финансово-юридическом университете, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по юридическим, экономическим и финансовым специальностям. На работу новый директор депздрава выйдет с 23 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Михаил Евраев вскоре после своего назначения заявил что департамент здравоохранения работает «не должным образом». Тогда источники ИА REGNUM предрекали скорую отставку Василия Тубашова.