Актер Калныньш выразил соболезнования в связи со смертью Руслановой
Москва, 22 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Советский и латвийский актёр театра и кино Ивар Калныньш выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Нины Руслановой.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Свеча
«Она была взрывная актриса, играла и детей, и зверей, такая органика у неё была. Потеряли серьёзную артистку, очень жаль», — сказал он «Известиям».
Как сообщало ИА REGNUM, Русланова скончалась накануне, 21 ноября, после продолжительной болезни.
Актриса была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств.
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