Москва, 22 ноября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Советский и латвийский актёр театра и кино Ивар Калныньш выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки РФ Нины Руслановой.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«Она была взрывная актриса, играла и детей, и зверей, такая органика у неё была. Потеряли серьёзную артистку, очень жаль», — сказал он «Известиям».

Как сообщало ИА REGNUM, Русланова скончалась накануне, 21 ноября, после продолжительной болезни.

Актриса была членом Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ, Российской академии кинематографических искусств.

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