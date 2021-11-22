Ереван, 22 ноября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Еревана 22 ноября задержали 18 участков акции протеста. Об этом сообщает агентство «Новости Армении».

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По данным журналистов, протестующие перекрыли движение на главных улицах в разных частях столицы. Они заявляли, что выступают в защиту неприкосновенности границ Армении.

Как сообщила пресс-служба МВД республики, в отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении. Их обвинили в неподчинении законным требованиями правоохранителей.

Стоит отметить, что в Ереване на 17:00 (16:00 мск) 22 ноября объявлена акция протеста. О проведении мероприятия сообщило руководство партии «Зартонк» («Возрождение»).

Организаторы акции выступают против подписания между руководством Армении и Азербайджана соглашения о делимитации и демаркации границы, на условиях противоречащих армянской стороне. Они утверждают, что между Ереваном и Баку якобы идут соответствующие закрытые переговоры.