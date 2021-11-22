Севастополь, 22 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Севастополе подтверждено 334 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона 22 ноября. Сутками ранее. 21 ноября, сообщалось о 337 новых случаях заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности с начала пандемии заражение коронавирусом подтверждено у 46 692 жителей Севастополя. Выздоровели после СOVID — 19 в общей сложности 40 316 человек, в том числе 687 — за последние сутки.

Скончались от осложнений на фоне коронавирусной ифекции 1 599 человек, в том числе за последние сутки — девять пациентов в возрасте от 38 до 84 лет.

Добавим, что на утро 22 ноября в Севастополе от коронавируса привиты 227 004 человека, в том числе получили прививки обоими компонентами — 192 831 житель.