Москва, 22 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Сегодня, 22 ноября, президент России Владимир Путин поздравил участников строительства завода по производству ПАН-прекурсора в особой экономической зоне «Алабуга» в Татарии, сообщается на сайте Кремля.

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Президент подчеркнул, что завод по производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для углеродного волокна — имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России.

«Реализация масштабного высокотехнологичного проекта позволит обеспечить качественными материалами предприятия транспортного машиностроения, нефтегазового, топливно-энергетического комплексов и других отраслей промышленности РФ», — отметил Путин.

ИА REGNUM ранее сообщало, госкорпорация «Росатом» построит на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарии завод по производству ПАН-прекурсора, который является сырьём для углеродного волокна.

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