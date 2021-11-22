Большереченский район, Омская область, 22 ноября, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Омской области житель Большереченского района подозревается в убийстве приятеля (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 ноября в региональном следственном управлении СКР.

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Утром 19 ноября в частном доме в деревне Рямовка обнаружили тело 49-летнего мужчины. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Установлено, что к преступлению причастен ранее неоднократно судимый 33-летний хозяин дома. Он распивал спиртное с потерпевшим, а потом задушил его брючным ремнём, якобы за оскорбление.

Подозреваемый заключён под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сельчанину в Оренбургской области предъявлено обвинение в убийстве супруги и трёхлетней дочери.

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