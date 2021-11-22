Сеул, , 10:18 — REGNUM Половина жителей Южной Кореи считают, что пандемия коронавируса закончится в ближайшее время. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Ipsos.

Мир (сс) geralt

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Согласно результатам опроса, проведенного с 24 сентября по 8 октября среди 22 016 человек из 28 стран мира, 45% респондентов уверены, что пандемия скоро закончится. По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2020 году, показатель вырос на 12%.

Среди жителей Южной Кореи показатель составил 52%, что на 23% больше, по сравнению с аналогичным прошлогодним опросом.

Наиболее оптимистичный взгляд на скорое окончание пандемии выразили жители Саудовской Аравии (79%) и Индии (77%). Наиболее пессимистичными оказались жители США, Австралии, Японии и Канады.

С необходимостью закрытия границ для сдерживания вируса согласились 56% респондентов, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Больше всего сторонников закрытия границ оказалось в Малайзии (85%). За ней следуют Индия и Турция.

В Южной Корее такого взгляда придерживаются 48% опрошенных, что на 10% меньше, чем годом ранее.