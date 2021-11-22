Кызыл, , 10:17 — REGNUM В Главное управление МЧС по Туве направлено ходатайство о награждении студентки Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России за спасение соседей при пожаре. Инцидент произошёл под утро 26 января 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Огонь jonel hanopol

В ту ночь девушка, которой было 14 лет, гостила у бабушки и проснулась от яркого света в огне. Увидев пожар в соседнем доме она разбудила родственников, позвонила в МЧС, после чего побежала к соседям.

«Достучавшись до спящей хозяйки дома, девочка сообразила, что детям, находящимся в доме, потребуются теплые вещи. Она вернулась в дом бабушки, собрала одеяла, чтобы укутать детей и самостоятельно перенесла каждого ребенка через участок в свой дом», — рассказали в ОНФ.

По словам матери девушки, тогда они ни о каких поощрениях не думали. Вспомнить эту историю заставило платное обучение дочери.

«Я одна воспитываю троих детей, возможность перевода на бюджетную основу моей старшей дочери была бы большой удачей для нашей семьи. Подтверждение героического поступка Айгерим может стать основанием для перевода на бесплатное обучение», — отметила она.

Соседи, которым удалось спастись из горящего дома благодаря девушке, уже написали ходатайство в МЧС.

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