Екатеринбург, , 10:17 — REGNUM В Свердловской области сотрудники Управления ФСБ России по Центральному военному округу изъяли боеприпасы и наркотические вещества. Их обнаружили у жителя посёлка Красный, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

Авиационный взрыватель

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У него обнаружили 180 взрывателей, два артиллерийских снаряда, патроны и нарковещества. Следственный отдел ОМВД России «Верхнепышминский» возбудил в отношении него три уголовных дела.

Сейчас гражданин находится под судом. Приговор ему могут вынести в декабре.