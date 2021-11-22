Чита, 22 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 85 293 (+1066 за выходные дни, 20−21 ноября). Вместе с тем 71 379 пациентов (+732 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1860 человек (+29 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 214 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за выходные), 81 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+8 за выходные).

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