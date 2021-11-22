Москва, , 10:14 — REGNUM Сразу несколько регионов Центрального, Сибирского и Дальневосточного округов (Алтайский, Забайкальский и Камчатский края, Кемеровская, Курская, Псковская, Самарская и Ульяновская области, а также Чувашия) 19 ноября подписали соглашения с корпорацией Туризм. РФ о развитии инфраструктуры. Как сообщает пресс-центр федерального ведомства, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» туристические объекты еще девяти регионов страны смогут стать более привлекательными для туристов: соглашение позволит начать работу по оценке проектов и территорий, а в будущем получить финансовую поддержку.

«Мы приветствуем глав регионов, которые готовы активно работать вместе с нами над созданием качественных и доступных туристических услуг для наших граждан. Отмечу, что это отвечает как экономическим, так и социальным задачам регионов и страны в целом», — сказал вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко на церемонии подписания соглашений.

Главы регионов в рамках совместной работы с Туризм. РФ рассчитывают не только нарастить турпоток из других субъектов, но и повысить уровень жизни местного населения.

Так, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сообщил о планах сделать комфортнее и доступнее спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». В Курской области намерены создать два туристических кластера: на базе мемориального комплекса «Курская битва» и регионального объекта культурного наследия «Здание водяной мельницы». В Забайкальском крае будут развивать медицинский туркомплекс «Дарасун», Ивано-Арахлейского кластер и «Агинский Бурятский округ».

Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о развитии туристических площадок или центров «Рунического пути». «В результате реализации проекта туристский поток в Чувашскую Республику может возрасти к 2030 году к уровню 2020 года в четыре раза, до миллиона человек. В 2022 году этот показатель может составить до 350 тыс. человек, в 1,5 раза, к 2024 году — до 500 тыс. человек», — сказал он.

В Самарской области совместно с корпорацией будут развивать территории «Самарская Лука» и «Сокольи горы», в Ульяновской области — кластеры «Ивановский залив», Геопарк «Ундория». Также запланировано строительство набережной в Ульяновске. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко намерен к 2030 году нарастить туристско-экскурсионный поток почти в два раза — до 1 млн человек, Туризм. РФ привлекут к развитию кластера «Предгорье Алтая».

Псковская область сделает акцент на территории «Духовные истоки». Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что интерес туристов к области стабильно растет, но для дальнейшего развития необходим комплексный подход: модернизация инфраструктуры, расширение гостиничного фонда, популяризация местных маршрутов и достопримечательностей. Он отметил, что Туризм. РФ предлагает перспективные инструменты, в том числе консультативную и финансовую поддержку по всем ключевым направлениям.

«Нам важно обеспечить поддержу частных инвесторов, создать для них комфортные условия для создания комплексных проектов по развитию туризма в регионах. В тоже время мы будем обеспечивать эффективное вложение каждого государственного и частного рубля в данную отрасль.

Именно поэтому в рамках нацпроекта разрабатываются максимально прозрачные и понятные механизмы господдержки. Они позволят снизить долговую нагрузку на инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие туристической инфраструктуры, а также обеспечить возврат вложенных из федерального бюджета средств», — отмечает на сайте туризм.рф генеральный директор корпорации Туризм. РФ Сергей Суханов.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» призван помочь сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Туристы получат сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства.

Для создания комфортной и современной инфраструктуры для туризма и отдыха, а также раскрытия всего потенциала природного, культурного и исторического достояния страны была создана Корпорация Туризм.рф.

Она будет выступать «единым окном» для инвесторов и поддерживать партнеров на каждом этапе реализации проекта — от разработки мастер-плана до сдачи объекта в эксплуатацию. В общей сложности корпорация поможет построить до 600 новых туристических объектов. К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест.