Пекин, 22 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Власти Китая готовы в ближайшие три года предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь в размере $1,5 млрд на борьбу с пандемией и восстановление экономики, заявил 22 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления диалога между Пекином и АСЕАН.

antilong Си Цзиньпин

«Китай готов в ближайшие три года предоставить АСЕАН еще $1,5 млрд в качестве помощи на цели развития, средства предназначены для борьбы с пандемией и восстановления экономики стран АСЕАН», — сказал он.

Он добавил, что Китай имеет огромный внутренний рынок, который всегда будет открыт для стран АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин, открывая мероприятие по случаю 30-й годовщины установления диалога между Пекином и АСЕАН, заявил, что Китай и ассоциация достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

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