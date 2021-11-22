Китай предоставит странам АСЕАН $1,5 млрд на восстановление экономики
Пекин, 22 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Власти Китая готовы в ближайшие три года предоставить странам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) помощь в размере $1,5 млрд на борьбу с пандемией и восстановление экономики, заявил 22 ноября председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения на саммите, посвященном 30-летию установления диалога между Пекином и АСЕАН.
Он добавил, что Китай имеет огромный внутренний рынок, который всегда будет открыт для стран АСЕАН.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин, открывая мероприятие по случаю 30-й годовщины установления диалога между Пекином и АСЕАН, заявил, что Китай и ассоциация достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.
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