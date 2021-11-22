Москва, 22 ноября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Пресноводная живая форель будет облагаться пониженной ставкой НДС, сообщает 22 ноября сайт правительства.

Форель

С 1 января 2022 года ставка при продаже такой рыбы будет снижена с 20% до 10%. Уточняется, что в изменения распространятся на три вида живой форели — ручьевую, озёрную и радужную. При этом на морскую форель и пресноводную форель в свежем или охлаждённом виде льготы действуют с 2004 года.

«Решение поддержит форелевые хозяйства и поможет создать дополнительные условия для их развития», — рассказали в правительстве.