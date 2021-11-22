Тосно, Ленинградская область, 22 ноября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Два человека погибли в столкновении трех грузовых автомобилей на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 22 ноября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор «Северо-Запад» Смертельное ДТП на М-10

ДТП произошло около 09:15 мск на 669 км федеральной дороги М-10 «Россия» в сторону Санкт-Петербурга. В результате столкновения двигавшихся в попутном направлении трех грузовых автомобилей погибли два человека.

«В настоящее время на месте находятся сотрудники ГИБДД, скорая, МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Движение транспорта в сторону Петербурга осуществляется по одной полосе из двух», — добавили в дорожном управлении.