Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге 21 ноября состоялся хоккейный матч между «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». На домашнем льду удача не благоволила его хозяевам. «Автомобилист» потерпел поражение со счетом 3:0, сообщили в пресс-службе клуба.

Алексей Колчин ИА REGNUM У ворот «Автомобилиста»

Авторами заброшенных шайб стали Егор Яковлев, Анатолий Никонцев и Андрей Чибисов. На последних минутах хозяева заменили вратаря на еще одного полевого игрока. За что и поплатились шайбой в пустые ворота.

Отметим, что «Металлург» является лидером Восточной конференции. В активе команды 51 очко. «Автомобилист» же занимает седьмое место, набрав 31 очко. Следующий матч екатеринбургский клуб проведет на выезде 24 ноября против «Амура».