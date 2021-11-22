Рига, 22 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В понедельник, 22 ноября, на территории Латвии стартовали международные военные учения Winter Shield 2021 («Зимний щит»). Об этом 22 ноября сообщили в минобороны республики, передает агентство LETA.

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В сообщении отмечается, что маневры будут проходить на Адажском полигоне и продлятся до 4 декабря.

Также уточняется, что в учениях будут участвовать военнослужащие механизированной пехотной бригады сухопутных сил Латвии, Вооруженных сил (ВС) Литвы и боевой группы расширенного присутствия НАТО в республике; представители земессардзе (народного ополчения) страны и Европейское командование ВС США.

Кроме того, указывается, что во время маневров с 09:00 до 23:00 (с 10:00 до 00:00 мск) будут вестись боевые стрельбы с использованием гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Помимо того добавляется, что по дорогам Латвии будет перемещаться военная техника латвийских и союзных вооруженных сил, а в воздушном пространстве республики — летать военные самолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября применение торпедного оружия по подводной цели в Баренцевом море отработал атомный подводный ракетный крейсер Северного флота.