Казань, 22 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Татарии с 22 ноября проехать на всем общественном транспорте можно будет только при наличии QR-кода. Согласно постановлению республиканского правительства, всем гражданам старше 18 лет теперь необходимо предъявить данные о прохождении полного курса вакцинации или перенесенном заболевании за последние полгода.

City-yaroslavl.ru Посадка в трамвай

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При этом пассажиров с одним компонентом вакцины, у которых есть справка из поликлиники, но пока нет сертификата, с сегодняшнего дня в общественный транспорт не пустят. Несмотря на то, что проверка QR-кодов занимает порядка 10−15 секунд, в час пик кондуктор за одну остановку всех проверить не успевает. Это становится причиной массового скопления людей и транспорта.

Так, в Казани произошла задержка трамвайных маршрутов из-за того, что пассажир отказался показывать QR-код и не стал выходить из салона трамвая, а вызвал полицию, называя действия кондуктора незаконными. Задержка движения составила 30 минут.

Некоторые пассажиры просто не могут уехать на общественном транспорте.

«На 07:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из подвижного состава более 500 человек», — говорится в сообщении МУП «Метроэлектротранс» в официальном аккаунте в Telegram.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства Татарии, с 22 ноября проезд в общественном транспорте возможен при наличии QR-кода о прививке, перенесенном COVID-19 либо медотводе. Исключение составят такси.

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Добавим, что Татария стала первым в России регионом, где ввели QR-коды на общественном транспорте.