Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве на межрегиональных ярмарках представлена свежая фермерская продукция из более чем 40 регионов России — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской области и др., сообщается на портале мэра столицы.

Выставка-ярмарка «Псковские вкусы» в Москве Pskov.ru

Сейчас в Москве работает 53 ярмарки, они рассчитаны на 1166 торговых мест. Пять лет назад, в 2016 году, их было всего две. К концу 2021 года планируется открыть еще три торговых площадки.

У москвичей всегда есть возможность приобрести качественную отечественную продукцию. Ярмарочные павильоны выполнены в 10 тематиках, в том числе «Крым», «Франция», «Япония», «Ампир», «Средневековый замок», «Купеческий стиль».

Как сообщало ИА REGNUM, круглогодичная ярмарка начала работу в московском районе Марьина Роща.

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