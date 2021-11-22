Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Данных о том, что иммунитет переболевшего коронавирусной инфекцией человека слабее, чем иммунитет привитого, нет. Об этом главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил 22 ноября журналистам.

Дарья Драй ИА REGNUM Прививка от COVID-19

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Он отметил, что на уровень иммунитета во многом влияет работа иммунной системы. Через заболевание приобретается защита или через введение вакцины, в целом на её уровень не влияет.

«Но надо иметь здесь в виду, что, безусловно, иммунитет, который приобретается после вакцинации, достаётся человеку более легко, он более мягкий, чем после заболевания, после которого у человека даже через длительное время остаются явления», — сказал Козловских.

Он подчеркнул, что новый коронавирус причиняет организму человека существенный ущерб, и приобретение иммунитета через заболевание означает большую опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, Козловских заявил о снижении в 120 раз темпов заболевания COVID-19 в Свердловской области на фоне введения QR-кодов.

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