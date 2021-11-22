* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:02 — REGNUM *Талибы — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

На пресс-конференции 21 ноября в Кабуле Мохаммад Халид Ханафи, исполняющий обязанности главы Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока при правительстве Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), представил «новые правила» для средств массовой информации, согласно которым женщины больше не могут появляться в телевизионных спектаклях. Об этом сообщает BBC.

«Инструкция» из восьми пунктов Министерства внутренних дел правительства Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запрещает трансляцию в визуальных средствах массовой информации"фильмов, противоречащих исламским и афганским принципам, фильмов, вызывающих социальную аморальность, развлекательных программ с критикой личностей, публикаций фотографий полуобнаженных мужчин, женщин в немусульманской одежде и изображений пророков и их сподвижников».

Джавад Моджаддеди, член Союза журналистов Афганистана, отметил на пресс-конференции, что министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не проводил консультаций с представителями средств массовой информации, но инструкция требует от средств массовой информации подчинения ее положениям.

Он сказал, что если положения директивы будут реализованы, телеканалы столкнутся с нехваткой контента, а многие телеканалы в Афганистане будут закрыты, потому что, по его словам, большинство частных телеканалов финансируются за счет рекламы.

Ахмадулла Васик, заместитель пресс-секретаря правительства Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил, что распоряжение было передано средствам массовой информации Министерством юстиции.

Дата 21 ноября совпадает со Всемирным днем телевидения, и в ознаменование этого дня Организация Объединенных Наций подчеркнула образовательную и культурную роль телевидения для народов и стран.

Первая государственная национальная телевизионная сеть Афганистана была создана тогдашним президентом Даудом в 1977 году и действует до сих пор.

За последние два десятилетия в Афганистане было создано более 20 частных телеканалов, что признано главным достижением свободы слова в этой стране. Некоторые из этих сетей были отключены после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Частные телеканалы стали популярными благодаря демонстрации дублированных зарубежных сериалов и развлекательных программ.

С приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменилось и содержание передач на телевидении, и демонстрация развлекательных программ и музыки сменилась религиозными программами и политическими дебатами.

Между тем женщинам-журналистам и ведущим часто запрещается участвовать в местных аудиовизуальных СМИ во всех провинциях Афганистана.