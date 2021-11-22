Симферополь, 22 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 814 новых случаев заражения коронавирусом, данные статистики за сутки 22 ноября опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 21 ноября, сообщалось о 884 новых заразившихся, таким образом, суточный показатель заболеваемости снизился на 70 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Крыму с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус выявили у 114 716 человек. Выздоровели из них 102 389 пациентов, в том числе 811 человек выписаны за последние сутки.

Скончались в Республике Крым от осложнений на фоне коронавируса 3 418 человек. За минувшие сутки в статистику включено 20 новых летальных исходов.