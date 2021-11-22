Пекин, 22 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Власти Китая готовы как можно скорее подписать протокол Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии, заявил 22 ноября председатель КНР Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Китай поддерживает усилия АСЕАН по созданию зоны, свободной от ядерного оружия, и готов как можно скорее подписать протокол к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Юго-Восточной Азии», — сказал он в своем видеообращении на саммите, посвященном 30-летию установления отношений диалога между Китаем и АСЕАН.

Он также добавил, что Китай никогда не будет стремиться к гегемонии и будет поддерживать долгосрочные дружественные отношения с соседними странами для обеспечения мира в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин, открывая мероприятие по случаю 30-й годовщины установления диалога между Пекином и АСЕАН, заявил, что Китай и ассоциация достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнёрства.

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