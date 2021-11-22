Тбилиси, , 09:59 — REGNUM Бывшему президенту Грузии после нахождения в Глданской тюремной больнице в Тбилиси нужна помощь психолога и психиатра. Об этом личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе сообщил журналистам после посещения своего клиента в военном госпитале в Гори.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что готовится группа медиков, которые обследуют экс-президента, чтобы оценить состояние его здоровья после заявлений о длительной голодовке.

«Я считаю, что к большой группе врачей необходимо добавить психолога и психиатра, чтобы продолжить его лечение», — сказал Кипшидзе.

Врач не исключил, что Саакашвили потребуется помощь зарубежных специалистов. Кипшидзе считает, что угроза здоровью бывшему грузинскому лидеру не миновала. У экс-президента слабость, головная боль, резко меняется давление.

Напомним, Саакашвили объявил голодовку 1 октября, а потом потребовал перевода из тюрьмы в гражданскую клинику, так как у него ухудшилось состояние здоровья. Оппозиционные партии в связи с этим проводили акции, несмотря на обнародованные кадры, как экс-президент ест. 20 ноября после обострения его перевели в военный госпиталь в Гори. После этого Саакашвили согласился прекратить голодовку.

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