Москва, , 09:57 — REGNUM Московским центральным диаметрам (МЦД), обслуживающим пассажиров Московской агломерации в качестве наземного метро, исполнилось два года, сообщает 22 ноября сайт мэра и правительства Москвы.

Поезд. МЦД Mosreg.ru

За два года диаметры перевезли 309 млн человек, что, как отметили в мэрии, более чем вдвое превышает население России. При этом работают пока две линии МЦД, а всего их к 2025 году планируется запустить пять.

«МЦД — проект, который позволил переосмыслить функционирование пригородного железнодорожного транспорта в Москве и области. Линии наземного метро создали совершенно другие возможности для миллионов людей и Московской агломерации в целом», — рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

Он заявил о росте пассажиропотока на МЦД, а также рассказал о «мощном импульсе для развития «некогда забытых и непривлекательных территорий».

Количественных данных о росте перевозок в сравнении с трафиком пригородных электричек прошлых лет, а также информации о разгрузке автомобильных дорог в материале, посвящённом итогам двухлетней работы диаметров, не приводится.