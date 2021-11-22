Улан-Удэ, , 09:57 — REGNUM В Бурятии судьба новогодних корпоративов будет зависеть от ситуации с заболеваемостью COVID-19 к концу года. Об этом рассказала журналистам замглавы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Новогодняя вечеринка

«Если заболеваемость снизится, и вакцинация будет продвигаться хорошо, то, возможно, какие-то мероприятия можно будет проводить в обычном режиме», — передаёт «Байкал-Daily» её слова.

Напомним, до 1 декабря в республике действует запрет на работу банкетных залов и ночных клубов. Возможность продления ограничений будет решаться на заседании оперштаба на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидситуация в республике остаётся сложной, ежедневно выявляется более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 67 926.

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