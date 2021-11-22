Луганск, , 09:56 — REGNUM Силовики Украины за прошедшие 24 часа один раз нарушили режим перемирия на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 22 ноября рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артобстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах украинская сторона применяла артиллерийские орудия калибром 152 мм и добавляется, что было обстреляно село Калиново-Борщеватое.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября украинские силовики обстреляли здание пожарно-спасательной части Ясиноватой.