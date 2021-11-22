Иерусалим, , 09:56 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошёл в Старом городе Иерусалима, один человек погиб, трое получили ранения. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Иерусалим konradkaszuba

Утром 21 ноября, уточняет радиостанция, житель лагеря палестинских беженцев Шуафат в восточной части города напал на прохожих с огнестрельным оружием. Двое гражданских были ранены, один из них умер в больнице. Лёгкие ранения получили двое полицейских.

Отмечается, что 40-летнего палестинца, связанного с радикальным движением ХАМАС, ликвидировали две женщины — полицейские. Об был вооружён пистолетом-пулёметом кустарного производства.

Более полугода в Иерусалиме не происходило нападений палестинских радикалов, повлёкших жертвы, отмечает Kan.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тель-Авиве местный житель напал с ножом на пожилую пар.

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