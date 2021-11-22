Кабул, , 09:55 — REGNUM Исполняющий обязанности министра иностранных дел временного правительства Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки объявил о возобновлении работы посольства Германии в Афганистане на этой неделе. Об этом сообщает агентство Mehr.

Ранее незадолго до своего визита в Кабул и переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об этом заявил спецпредставитель правительства Германии в Афганистане Маркус Поцель.

Целью поездки были встречи с официальными лицами Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обсуждение вопроса возобновления работы посольства и консульства Германии в Афганистане и процесс возвращения немецких дипломатов в страну.

Он также выразил надежду, что после встречи начнется процесс возвращения немецких дипломатов в Афганистан.

Известие о возобновлении работы посольства Германии в Афганистане появилось после того, как официальный представитель Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид объявил в Твиттере, что открылось посольство ОАЭ в Кабуле.

В связи с этим Забихулла Муджахид сказал: «Между Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ОАЭ существуют хорошие отношения, и их следует укреплять».

Помимо Пакистана, только два государства признало правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), правившего с 1996 по конец 2001 года как «Исламский Эмират Афганистан», — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.