В Челябинской области выявили уже более 123 тыс. носителей коронавируса
Челябинск, 22 ноября, 2021, 09:54 — ИА Регнум. В Челябинской области выявили ещё 625 заразившихся коронавирусом. Из них двое школьников, сообщает оперштаб.
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Коронавирус
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Всего в регионе зафиксировали уже 123 414 случаев заболевания COVID-19. Из них вылечился 99 171 пациент.
Больных COVID-19 насчитывается 18 033 человека. За сутки подтвердили смерть от ковида ещё 29 граждан.