Кабул, , 09:51 — REGNUM Из-за нехватки топлива сотрудники детской больницы в Афганистане вырубили около 100 деревьев и использовали их для приготовления пищи. Об этом сообщает Tolonews.

Главный врач больницы отмечает, что прошло уже больше трех месяцев, как у них заканчивается топливо, чтобы готовить еду для медицинских работников и пациентов.

После падения предыдущего правительства и прекращения глобальной помощи эта больница, как и многие государственные больницы в Афганистане, столкнулась с нехваткой финансирования; настолько, что теперь им приходится вырубать деревья в зеленой зоне больницы и использовать ее для приготовления еды для медицинских работников и пациентов.

В то же время, официальные лица больницы говорят, что одно иностранное учреждение пообещало больнице топливо на месяц, но они подчеркивают, что, если эта краткосрочная помощь не будет продлена, они снова вырубят деревья, чтобы отапливать комнаты и готовить пищу.

Переполненность больницы, нехватка коек, нехватка основных лекарств, ограниченная иностранная помощь сектору здравоохранения, невыплата заработной платы медицинским работникам и нехватка медицинского оборудования — важные проблемы, которые составляют множество трудностей в предоставлении медицинских услуг.

«Нам не платят почти четыре месяца, и мы сталкиваемся со многими проблемами в этой сложной ситуации, — сказала Ройна, врач больницы Safra Andragandi Health Hospital. — Отсутствие надлежащего питания и санитарного оборудования — вот некоторые из вещей, которые затрудняют нашу работу».

«Мы сталкиваемся с серьезной нехваткой персонала, на двоих детей должна приходиться одна медсестра, в отделении интенсивной терапии требуется больше врачей и медсестер», — сказал Наджиб Кучи, заместитель директора по медсестринскому уходу в детской больнице Андраганди.

Помимо государственной детской больницы, ряд других государственных и частных больниц столкнулся со многими проблемами в предоставлении медицинских услуг после падения предыдущего правительства.