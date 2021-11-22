Сочи, Краснодарский край, 22 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Кражу 37 металлических подстаканников из поезда раскрыли сотрудники транспортной полиции Сочи, сообщили 22 ноября в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Дарья Драй ИА REGNUM Подстаканник

Подстаканники были похищены из поезда, который находился на территории вагонного депо — о краже заявил руководитель вагонного участка. В ходе расследования краже сотрудники транспортной полиции по подозрению в краже задержали 20-летнего проводника одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо. Как полагают полицейские, мужчина, находясь поздно вечером на территории депо, вошёл в один из вагонов поезда, прошел в купе проводников и забрал подстаканники.

Отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении проводника, жителя Краснодарского края, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске полицейские задержали местного жителя, который украл металлические листы изоляции с теплотрассы.