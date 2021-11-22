Сеул, , 09:50 — REGNUM 22 ноября стартует второй раунд переговоров Южной Кореи и Узбекистана по соглашению о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, в переговорах, которые проходят в формате видеоконференции, принимают участие 35 представителей Южной Кореи и около 20 представителей Узбекистана.

Напомним, что договорённость о начале подготовки соглашения о свободной торговле была достигнута в ходе южнокорейско-узбекистанского саммита, прошедшего в формате видеоконференции в январе текущего года.

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В ходе второго раунда переговоров представители двух стран планируют обсудить такие вопросы, как товары, технические барьеры в торговле, нормы обозначения страны происхождения товаров и общие правила.

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