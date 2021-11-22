Москва, , 09:49 — REGNUM Законопроект об увеличении до 10 тыс. рублей размера дохода физлиц, не подлежащего налогообложению, разработали депутаты фракции ЛДПР в Госдуме.

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«Сумма, которую может получать гражданин, не платя налог, давно устарела», — цитируют «Известия» одного из автора инициативы депутата Госдумы Ярослава Нилова (ЛДПР).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас НДФЛ не облагаются доходы граждан, не превышающие 4 тыс. рублей. К их числу доходов, которые не облагаются НДФЛ, относится материальная помощь работодателей, возмещение или оплата лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовая помощь образовательной организации студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальная помощь инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимость подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей.

В то же время глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от популярного в России документа — декларации о доходах по форме 3-НДФЛ, пишет РБК.

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