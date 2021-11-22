Санкт-Петербург, , 10:24 — REGNUM Расценки на ритуальные услуги в Петербурге существенно выросли за последние два года, когда разразилась пандемия коронавирусной инфекции. Об этом «Невским Новостям» сообщил ноября руководитель городской ритуальной службы Станислав Демчук. Одновременно, по данным статистики, в Петербурге продолжает расти смертность.

Кладбище OpenClipart-Vectors

Теперь стандартный комплекс услуг, в который входит работа с телом в морге, минимальная стоимость доставки на место захоронения, а также крест и табличка, обойдётся в 50 тыс. рублей. Отметим, что в этот список не включены услуги, которые оказываются со стороны кладбища. При этом средняя стоимость похорон на сегодня составит 75−80 тыс. рублей.

Демчук также рассказал, в какую стоимость обойдётся кремация: «Несмотря на то, что кремация стоит 7,8 тысяч рублей до 52 размера и плюс доплата за урну, за мешок для праха, и пошло-поехало, в результате кремация выйдет в 12 тысяч рублей».

Отметим, что в случае, если человек скончался от COVID-19, родственники и близкие могут получить услуги морга и кладбища на безвозмездной основе. На сегодняшний день в Петербурге скончались от коронавируса 25 576 человек.

По данным Петростата, число умерших в январе-августе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилось в Петербурге на 10 356 человек и составило 55,7 тыс. человек. Общий показатель смертности увеличился в городе на 23,8% и в расчете на 1000 человек населения составил 15,6 смертей. Естественная убыль населения в январе-августе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличилась в Санкт-Петербурге на 11 368 человек.