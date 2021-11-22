Тбилиси, , 09:48 — REGNUM Офис оппозиционной партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», который находится в Батуми, забросали камнями неизвестные. Об этом 22 ноября сообщает телекомпания «Пирвели».

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

"Неизвестные забросали офис камнями, разбиты окна. На месте находятся полицейские», — говорится в сообщении.

Также указывается, что грузинское МВД начало расследование по этому факту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лечение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, переведённого в военный госпиталь в Гори из больницы в тюрьме, проходит без осложнений.