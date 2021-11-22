Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Новая рабочая неделя ноября в Санкт-Петербурге начнется со слабых морозов и легкого снега. Об этом 22 ноября сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

По его словам, погодная ситуация в Северной столице будет представлена периферий антициклона.

«При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой снег, а температурные показатели ожидаются в рамках климатической нормы», — уточнил специалист.

В свою очередь ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в понедельник, 22 ноября, на дорогах Петербурга ожидается гололедица. Температура воздуха составит −1…−3 градуса, по Ленинградской области −1…−6 градусов. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление будет повышаться.

Во вторник, 23 ноября, также будет облачная с прояснением погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем ожидается небольшой, местами умеренный снег. Будет дуть западный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью −4…−6 градусов, днем 0…-2 градуса. На дорогах гололедица.

«Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем понижаться», — отмечает УГМС.

В среду, 24 ноября, сохранится облачная, днем с прояснением погода. Ночью снег, мокрый снег, днем небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, ночью и в первой половине дня порывы до сильного.

«Температура воздуха ночью −1…−3 градуса, днем +1…+3 градуса. Ночью на дорогах сложная обстановка», — подытожили в метеорологическом управлении.