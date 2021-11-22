Гавана, 22 ноября, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил с победой на региональных и муниципальных выборах социалистов Венесуэлы во главе с лидером страны Николасом Мадуро.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

« Поздравляю отважный венесуэльский народ и Большой патриотический полюс (объединение левых движений Венесуэлы) во главе с братом-президентом Николасом Мадуро с громкой победой на региональных и муниципальных выборах, состоявшихся в Венесуэле», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венесуэле 21 ноября прошли региональные и местные выборы. Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал подготовиться к «великой победе демократии» на выборах 21 ноября.

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