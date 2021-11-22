Рим, , 09:46 — REGNUM Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью для итальянской газеты La Stampa призвала ЕС поддержать Польшу в решении миграционного кризиса, который развернулся на польско-белорусской границе.

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Польшу в проблеме мигрантов нельзя упрекать. Ее нужно поддерживать, так как она защищает европейские границы», — сказала она.

Тихановская подчеркнула, что кризис на границе — это «шантаж со стороны Белоруссии». По ее мнению, Александр Лукашенко с помощью мигрантов хочет добиться признания Запада путем шантажа. А Кремль, в свою очередь, якобы «хочет отомстить Западу и показать, что Белоруссия по-прежнему является частью зоны геополитического влияния России», считает она.

По словам Тихановской, целью большинства мигрантов, находящихся на польско-белорусской границе, является Германия.

«Польша хочет позаботиться об этих мигрантах, и этому есть доказательства, но Варшава не хочет, чтобы ее шантажировал Лукашенко. Польша многократно пыталась выслать гуманитарную помощь, пыталась успокоить этих людей, которые вели себя ужасно, просила не бросать камни, не использовать кирпичи и палки как оружие, что было организовано полицией Лукашенко», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.