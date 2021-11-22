Ульяновская область планирует нарастить экспорт в Германию
Ульяновск, 22 ноября, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Руководством Ульяновской области провело очередные переговоры, посвящённые привлечению инвестиций и наращиванию экспорта. Губернатор региона Алексей Русских в Москве встретился с председателем правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиасом Шеппом и его коллегами, сообщает глава региона на своей странице в «Фейсбуке».
В 2022 году Ульяновск станет площадкой проведения бизнес-миссии немецких предпринимателей.
По его словам, в феврале будут проведены переговоры с немецким бизнесом по вопросам развития сферы сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, производства автокомпонентов и строительных материалов. Также планируется обсудить сотрудничество в других отраслях.
Губернатор Ульяновской области также проинформировал, что «обязательно проведём» деловую встречу с участием предприятий-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты, где приоритетное внимание будет уделено развитию инновационных технологий, стартапов российского и немецкого бизнеса в России.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Ульяновской области началось строительство завода по производству алюминиевой упаковки для напитков американской компании Ball Corporation.
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Напомним, что в ноябре Ульяновская область заключила соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». Ожидается привлечение федеральных и частных инвестиций на создание рекреационных зон в регионе.
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