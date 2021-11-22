Горно-Алтайск, 22 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай с 22 по 28 ноября приостановлен учебный процесс в школах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, решение принято на городском оперштабе.

Наталья Сладкова Заснеженный Горно-Алтайск

В связи с высоким уровнем заболеваемости, уже к концу прошлой недели на карантин были отправлены четыре городские школы. 2756 детей лечатся от ОРВИ и гриппа. По словам заведующей городской больницей, ежедневно поступают сотни звонков для вызова врача на дом.

«Приостановление учебного процесса направлено на то, чтобы прервать цепочку заболеваний и распространения вирусов и инфекций для сохранения здоровья школьников города», — отметили в мэрии.

Родителям школьников рекомендовали не отпускать детей в места массового скопления людей и посвятить внезапные каникулы совместной деятельности, чтению книг и закреплению учебного материала.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость ОРВИ в регионе выросла в 2,7 раза, а среди детей — сразу в 5 раз.