Ростов, Ярославская область, 22 ноября, 2021, 09:43 — ИА Регнум. В Ростове Ярославской области у входа в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь установили памятники двум святым — основателю монастыря епископу Иакову и митрополиту Димитрию Ростовскому. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Любовь Мельник Памятники в Ростове

Установка скульптур вызвала неоднозначную реакцию у жителей Ярославской области.

Любовь Мельник Памятники в Ростове

«Понеслось? Возможно, размещение подобных объектов монументального искусства связано с идеей превращения Ростова Великого во Всероссийский венчально-крестильный центр? Скульптуры проставлены в охранной зоне объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Спасо-Яковлевского монастыря», на территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой города, XI — XVII вв.». Хотелось бы выяснить, согласована ли установка скульптур с органом охраны объектов культурного наследия?», — написала градозащитница Ольга Мазанова.

Ярославцы и ростовцы критикуют художественные особенности скульптур, а также место их размещения. Некоторые обращают внимание на то, что памятники святым не согласуются с православными традициями.

«Это не православная традиция, а, так сказать, неофитская. Молимся о заступничестве преподобному Авраамию, если у людей нет здравого смысла, уважения к памятникам прошлого и традициям православия», — сказала журналист Любовь Мельник.

Любовь Мельник намекает на житие другого святого — Авраамия Ростовского, который, согласно житию, сокрушил своим посохом идол Велеса.