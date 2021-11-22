Сочи, Краснодарский край, , 09:42 — REGNUM В Сочи 35 человек эвакуировали из загоревшегося одноэтажного здания поздно вечером 21 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар Pixabay.com

Пожар произошёл в Хостинском районе Сочи около 22:36. Загорелось одноэтажное здание — по данным «Кубанских новостей», жилой барак.

К моменту прибытия пожарных в 22:52 пожар распространился на площади 110 кв.м. Спасатели эвакуировали 35 человек. В 23:22 огонь был локализован, в 23:55 открытое горение ликвидировано.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, при пожаре никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября во Владивостоке при пожаре в многоквартирном жилом доме пострадали четверо детей.