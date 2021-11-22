Хабаровск, , 09:42 — REGNUM Авиарейсы из нескольких городов, следовавшие в Хабаровск, были направлены на запасные аэродромы из-за сильной метели. Об этом 22 ноября сообщается в Телеграмм-канале хабаровского аэропорта.

Метель на улице города Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В связи с ухудшением погодных условий, неблагоприятной метеообстановкой на запасной аэродром отправились следующие рейсы: 5627 Южно-Сахалинск — Хабаровск (запасной — Южно-Сахалинск), 1712 Москва — Хабаровск (запасной — Южно-Сахалинск)», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что в Южно-Сахалинск на запасной аэродром были направлены рейсы Оха — Хабаровск и Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. Кроме того, уточняется, что самолеты, следовавшие по маршруту Иркутск — Улан-Удэ — Хабаровск и Зея — Хабаровск, направили на аэродром в Благовещенске.

Также из-за непогоды в аэропорту отправления задержан самолет, который должен следовать рейсом Хабаровск — Магадан.

Отметим, ранее стало известно, что 22 по 23 ноября на большей части территории Хабаровского края будет идти сильный снег, местами очень сильный, метель. Также в это время прогнозируется усиление северо-восточного ветра до 15−20 м/с, местами с порывами до 25−30 м/с, на побережье — до 30−35 м/с.