Москва, 22 ноября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Межрегиональные ярмарки в Москве стали не просто продовольственными точками, а новыми центрами притяжения жителей. Об этом 22 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Круглогодичная ярмарка

Всего на территории столицы действует 53 круглогодичных ярмарки. В общей сложности они рассчитаны на 1166 торговых мест. К концу года планируется открыть еще три площадки. По словам вице-мэра, покупку еды на них совмещают с прогулкой, дегустацией или общением за чашкой кофе.

«Развивая такой формат в дополнение к уже имеющимся, мы расширяем для горожан выбор лучших товаров в пешей доступности. На круглогодичных ярмарках жители могут купить продукты отечественных производителей более чем из 40 регионов — Крыма, Кубани, Ставропольского края, Мурманской, Липецкой, Астраханской областей и многих других», — сказала Сергунина.