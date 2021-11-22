Барнаул, 22 ноября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 22 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6937 человек, причём 89 из них внесены в сводку за минувшие выходные (20−21 ноября 2021 года). Это всего на одного погибшего пациента меньше, чем неделей ранее, объявленой в РФ нерабочей.

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Недельный прирост выявленных зараженных повысился до рекордных 3718 человек (неделей ранее он составлял 3612 человек). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 99 845 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 70 735 человек (+3505 за выходные). Это на 1292 человека больше, чем неделей ранее).

Тяжелобольных в крае насчитывается 789 (-21 за сутки), из них 293 подключены к аппаратам ИВЛ (-11 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 731 человек, +241 за выходные) и ОРВИ (69 675 человек, +1303 за выходные). Но этот рост заметно меньше, чем был в нерабочую неделю: 632 и 2318 соответственно.

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за выходные стало больше на 217 (всего 3121). Тогда, как в нерабочую неделю прирост составил 490 детей.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 5782 (-3329 за минувшие сутки).

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