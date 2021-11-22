Москва, 22 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Российская программа «Сфера» позволит РФ получить в 2024 году интернет из космоса, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Если всё пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Роскосмос уже получил первые средства по программе на формирование научно-технического задела. В 2022 году на «Сферу» будет выделено еще 7 млрд рублей.

«Эти средства пойдут на создание двух летных прототипов космических аппаратов «Скиф» (интернет) и «Марафон» (интернет вещей). Один из них будет запущен в 2022 году, другой — в 2023 году», — отметил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рогозин сообщил, что в настоящее время одной из важных задач Роскосмоса является создание нового транспортного космического корабля (грузовой и пилотируемой версий), предназначенного для обслуживания перспективной российской орбитальной станции.

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