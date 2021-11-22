Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Свердловской области нет случаев смерти из-за вакцины от COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава Уральского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что после прививки были зафиксированы случаи смерти. Однако летальный исход происходил не из-за введения компонента, а от сопутствующих заболеваний.

Кроме того, Козловских отметил, что ни одна вакцина не дает стопроцентную защиту от возникновения заболевания. Однако, добавил, что в этом случае риск заражения коронавирусом значительно снижается.

Главный санитарный врач региона сообщил, что в области зафиксировано пять случаев побочных реакций на введение компонента вакцины. По его словам, это аллергические реакции. Они связаны с особенностями иммунитета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, темпы заболеваемости ковидом в регионе снизились в 120 раз.