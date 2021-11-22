Владикавказ, , 09:36 — REGNUM В Северной Осетии назначен новый руководитель Горского государственного аграрного университета. Им стал Таймураз Тускаев — бывший глава правительства республики.

Таймураз Тускаев Rso-a.ru

«Приказом министерства сельского хозяйства российской федерации временное исполнение обязанностей ректора ФГБОУ ВО Горский ГАУ возложено на Тускаева Таймураза Руслановича», — говорится в сообщении вуза.

Напомним, правительство РСО-Алании Тускаев возглавлял с 2016 по 2021 год. Он выпускник экономического факультета вуза, которым ему доверено руководить с приставкой врио, преподавал в этом университете, профессор, доктор экономических наук.

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