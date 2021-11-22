Екатеринбург, 22 ноября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. В Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз. Это произошло благодаря введению QR-кодов, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Он отметил, что пик заболеваемости пришелся на период с 29 сентября по 1 ноября. Тогда темпы прироста составляли 12,6%. То есть каждый день прирост находился в районе 2%. После чего произошло снижение заболеваемости. Козловских подчеркнул, что за прошедшие три недели темпы прироста заболеваемости снизились в 120 раз.

Глава Уральского Роспотребнадзора заявил, что набор необходимых мероприятий якобы даёт результаты. Тем не менее, надзорное ведомство продолжает контролировать ситуацию.